Мэрия Екатеринбурга рушит план застройщика, угрожающий митингами

Чиновников обеспокоил публичный протест недовольных горожан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга заблокирует строительство жилой высотки и офисника в квартале между Юго-Западным лесопарком и Областной больницей №1, сообщил URA.RU вице-мэр Рустам Галямов. Это стало ответом чиновников на протест местных жителей, выступающих в защиту сквера.

Автором девелоперского проекта выступает компания «Скон-Строй». Согласно проекту планировки территории, проходящей через общественные обсуждения на сайте мэрии, 25-этажный дом хотят возвести на месте старой телефонной станции «Ростелекома», а четырехэтажный офисный центр — на месте небольшого сквера. Возмущенные этими планами горожане начали собирать подписи.

«По итогам обсуждений администрация примет отрицательное заключение по предложенному проекту планировки. То есть стройки там не будет», — заверил Галямов.

Это не первое столкновение властей со «Сконом». Бенефициаром компании является известный в бизнес-тусовке Федор Дудкин. В феврале, в разгар кампании по довыборам в гордуму Екатеринбурга, URA.RU рассказывало, что Дудкин якобы поддерживал несогласованного кандидата — Евгения Боровика. После того как раздраженный Галямов позвонил Дудкину, Боровик снялся с довыборов (хотя и без того почти не имел шансов быть зарегистрированным).

План застройщика выглядел так Фото: Telegram-канал «Сквер у школы 64»