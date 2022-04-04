Тюменские власти продают объект культурного наследия за 1 рубль. Фото

05 апреля 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Дом находится в исторической части Тобольска (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жилой дом конца XVIII века — объект культурного наследия Тюменской области, власти региона готовы продать всего за один рубль. Об этом URA.RU сообщили в департаменте имущественных отношений. При этом за участок, на котором находится здание, просят 2,6 млн рублей. «В Тобольске на торги выставлен жилой дом конца XVIII века. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Объект расположен в исторической части города, вблизи дома-музея Романовых, церкви Михаила Архангела, Рождественской церкви. Начальная цена за здание — один рубль», — рассказали URA.RU в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Основная цена лота складывается из стоимости земли, на которой находится здание. Участок в почти 3 000 квадратных метров готовы отдать по начальной цене в 2,6 млн рублей. На нем можно разместить образовательные объекты. При этом сам дом (Декабристов, 50, стр. 1) снести новому владельцу будет нельзя. Более того, у него будет семь лет, чтобы отреставрировать здание. Торги назначены на 1 июня. Заявки от желающих принимают до 29 мая. Ранее URA.RU писало о другом имуществе, которое правительство Тюменской области хотело бы продать. В частности, это ржавый УАЗ, скандальный завод в Ишиме (на который сделали ощутимую скидку), и еще один объект культурного наследия — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта. Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жилой дом конца XVIII века — объект культурного наследия Тюменской области, власти региона готовы продать всего за один рубль. Об этом URA.RU сообщили в департаменте имущественных отношений. При этом за участок, на котором находится здание, просят 2,6 млн рублей. «В Тобольске на торги выставлен жилой дом конца XVIII века. Здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Объект расположен в исторической части города, вблизи дома-музея Романовых, церкви Михаила Архангела, Рождественской церкви. Начальная цена за здание — один рубль», — рассказали URA.RU в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Основная цена лота складывается из стоимости земли, на которой находится здание. Участок в почти 3 000 квадратных метров готовы отдать по начальной цене в 2,6 млн рублей. На нем можно разместить образовательные объекты. При этом сам дом (Декабристов, 50, стр. 1) снести новому владельцу будет нельзя. Более того, у него будет семь лет, чтобы отреставрировать здание. Торги назначены на 1 июня. Заявки от желающих принимают до 29 мая. Ранее URA.RU писало о другом имуществе, которое правительство Тюменской области хотело бы продать. В частности, это ржавый УАЗ, скандальный завод в Ишиме (на который сделали ощутимую скидку), и еще один объект культурного наследия — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта.