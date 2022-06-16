Проект полигона ТКО в Екатеринбурге получил премию ВЭБа

16 июня 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Проект строительства полигона ТКО в Екатеринбурге в рамках ГЧП признан лучшим в России по мнению структуры ВЭБа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект по созданию полигона ТКО в Екатеринбурге стал лауреатом конкурса Национального центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) на присуждение премий в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА» по итогам 2021 года. Кейс ООО «Экологические системы», который реализуется совместно с правительством Свердловской области, признан победителем в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». Награду на площадке ПМЭФ-2022 получил генеральный директор компании Константин Фрумкин. «Успех этого, как и любого другого проекта, — это настойчивая работа, правильно поставленная цель и желание выполнить самые сложные задачи. Наша компания включилась в этот проект, потому что для нас это профильная деятельность. Свердловская область — родной для нас регион, и мы не могли не принять участие в этом проекте», — сказал URA.RU Фрумкин. Премия ВЭБа вручена за лучший проект в сфере экологии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концессионное соглашение на строительство объекта между правительством Свердловской области и ООО «Экологические системы» было заключено в июле 2021 года. По словам топ-менеджера, большая работа по подготовке к реализации проекта проделана властями региона. В феврале этого года определены площадки под строительство. Стоимость объекта оценивается почти в 20 млрд рублей. Как отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, в ближайшее время все самые крупные проекты в России будут реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. «Мы живем в новое время, которое диктует новые вызовы. И все задачи, которые ставятся по импортовытеснению, по модернизации, без механизмов ГСП невозможны. Мы надеемся, что наши кейсы позволят и другим регионам, и федеральным органам власти заимствовать наши лучшие практики, а нам — учиться лучшим практикам других, потому что ГЧП станет одним из основных инструментов модернизации и импортозамещения в ближайшее время», — заявил Ионин URA.RU. Проект ГЧП реализуется в рамках концессионного соглашения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премия в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА» проводится при поддержке правительства РФ. Лучшие практики ГЧП определяются в различных отраслях. Премия позволяет определить основные тенденции развития инфраструктуры в России и тиражировать лучшие практики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Проект по созданию полигона ТКО в Екатеринбурге стал лауреатом конкурса Национального центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) на присуждение премий в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА» по итогам 2021 года. Кейс ООО «Экологические системы», который реализуется совместно с правительством Свердловской области, признан победителем в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». Награду на площадке ПМЭФ-2022 получил генеральный директор компании Константин Фрумкин. «Успех этого, как и любого другого проекта, — это настойчивая работа, правильно поставленная цель и желание выполнить самые сложные задачи. Наша компания включилась в этот проект, потому что для нас это профильная деятельность. Свердловская область — родной для нас регион, и мы не могли не принять участие в этом проекте», — сказал URA.RU Фрумкин. Концессионное соглашение на строительство объекта между правительством Свердловской области и ООО «Экологические системы» было заключено в июле 2021 года. По словам топ-менеджера, большая работа по подготовке к реализации проекта проделана властями региона. В феврале этого года определены площадки под строительство. Стоимость объекта оценивается почти в 20 млрд рублей. Как отметил замгубернатора Дмитрий Ионин, в ближайшее время все самые крупные проекты в России будут реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. «Мы живем в новое время, которое диктует новые вызовы. И все задачи, которые ставятся по импортовытеснению, по модернизации, без механизмов ГСП невозможны. Мы надеемся, что наши кейсы позволят и другим регионам, и федеральным органам власти заимствовать наши лучшие практики, а нам — учиться лучшим практикам других, потому что ГЧП станет одним из основных инструментов модернизации и импортозамещения в ближайшее время», — заявил Ионин URA.RU. Премия в сфере развития инфраструктуры «РОСИНФРА» проводится при поддержке правительства РФ. Лучшие практики ГЧП определяются в различных отраслях. Премия позволяет определить основные тенденции развития инфраструктуры в России и тиражировать лучшие практики.