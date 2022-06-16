Вице-премьер РФ: страны Европы пошли на ультиматум Путина

16 июня 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Большинство европейских клиентов «Газпрома» согласились оплачивать газ в рублях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Большинство европейских клиентов «Газпрома» согласились на ультиматум президента РФ Владимира Путина и перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Те, кто изъявили желание перейти, те перешли. Я думаю, если брать от общего объема потребления примерный процент 90-95», — заявил Новак, говоря об оплате газа в рублях. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. В Кремле предупреждали, что Россия прекратит поставки топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. В мае итальянская нефтегазовая группа Eni согласилась на предложенную схему. Ранее Италия просила на это разрешения Евросоюза. Позже на новый порядок оплаты российского газа пошла и Греция. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Большинство европейских клиентов «Газпрома» согласились на ультиматум президента РФ Владимира Путина и перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Те, кто изъявили желание перейти, те перешли. Я думаю, если брать от общего объема потребления примерный процент 90-95», — заявил Новак, говоря об оплате газа в рублях. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. В Кремле предупреждали, что Россия прекратит поставки топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. В мае итальянская нефтегазовая группа Eni согласилась на предложенную схему. Ранее Италия просила на это разрешения Евросоюза. Позже на новый порядок оплаты российского газа пошла и Греция.