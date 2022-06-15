15 июня 2022

Моор подписал соглашение о сотрудничестве с Арменией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ереван и дорога до Гориса. Армения
Тюменская область будет развивать торговые связи с Ереваном Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор 16 июня подписал соглашение о сотрудничестве с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Подписание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Торговые отношения с Арменией имеют большой потенциал. Цифры пока небольшие, но мы прекрасно понимаем, что в текущих условиях потенциал наших отношений далеко еще не раскрыт», — прокомментировал Моор подписание.

Ранее агентство писало, что Моор в Тюмени провел встречу с заместителем министра экономики Армении Нареком Теряном, на которой обсуждались перспективы увеличения встречного турпотока. После этого авиакомпания Utair возобновила прямые рейсы в Ереван из областной столицы.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Губернатор Тюменской области Александр Моор 16 июня подписал соглашение о сотрудничестве с министром экономики республики Армения Ваганом Керобяном. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Подписание прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. «Торговые отношения с Арменией имеют большой потенциал. Цифры пока небольшие, но мы прекрасно понимаем, что в текущих условиях потенциал наших отношений далеко еще не раскрыт», — прокомментировал Моор подписание. Ранее агентство писало, что Моор в Тюмени провел встречу с заместителем министра экономики Армении Нареком Теряном, на которой обсуждались перспективы увеличения встречного турпотока. После этого авиакомпания Utair возобновила прямые рейсы в Ереван из областной столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...