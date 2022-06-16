16 июня 2022
15 июня 2022

Курганцы лишились «горящих» путевок в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых. Клипарт. Курган, турция, отдыхающие, путешествия, туристы, туризм, пляжный отдых
Курганский туроператор заявил, что до конца месяца нет «горящих» путевок в Турцию Фото:

Жителям Курганской области не хватает путевок в Турцию. На ближайшие даты практически не осталось «горящих» туров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, связанный с оформлением турпутевок.

«На ближайшие дни почти невозможно найти „горящих“ туров. Сейчас спрос существенно превышает предложение. Рейсов стало очень мало. Цены заоблачные. Стоимость путевок выросла на 30-40%», — сказал источник.

Нехватку путевок также подтвердило курганское туристическое агентство «Onex Tour». «На ближайшую неделю из Уральского федерального округа туров нет. В июне есть только несколько вариантов в конце месяца. Возможно, если появятся отказные туры, то можно будет улететь раньше. Туроператор отправит рассылки о свободных местах», — рассказали в турфирме.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области резко упал спрос на курорты. Курганские туристы стали в три раза реже брать туры на южные направления. Также жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Вместо дорогого отдыха туристы предпочитают покупать путевки в санатории.

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Жителям Курганской области не хватает путевок в Турцию. На ближайшие даты практически не осталось «горящих» туров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, связанный с оформлением турпутевок. «На ближайшие дни почти невозможно найти „горящих“ туров. Сейчас спрос существенно превышает предложение. Рейсов стало очень мало. Цены заоблачные. Стоимость путевок выросла на 30-40%», — сказал источник. Нехватку путевок также подтвердило курганское туристическое агентство «Onex Tour». «На ближайшую неделю из Уральского федерального округа туров нет. В июне есть только несколько вариантов в конце месяца. Возможно, если появятся отказные туры, то можно будет улететь раньше. Туроператор отправит рассылки о свободных местах», — рассказали в турфирме. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области резко упал спрос на курорты. Курганские туристы стали в три раза реже брать туры на южные направления. Также жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Вместо дорогого отдыха туристы предпочитают покупать путевки в санатории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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