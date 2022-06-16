Курганцы лишились «горящих» путевок в Турцию

Жителям Курганской области не хватает путевок в Турцию. На ближайшие даты практически не осталось «горящих» туров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, связанный с оформлением турпутевок.
«На ближайшие дни почти невозможно найти „горящих“ туров. Сейчас спрос существенно превышает предложение. Рейсов стало очень мало. Цены заоблачные. Стоимость путевок выросла на 30-40%», — сказал источник.
Нехватку путевок также подтвердило курганское туристическое агентство «Onex Tour». «На ближайшую неделю из Уральского федерального округа туров нет. В июне есть только несколько вариантов в конце месяца. Возможно, если появятся отказные туры, то можно будет улететь раньше. Туроператор отправит рассылки о свободных местах», — рассказали в турфирме.
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Жителям Курганской области не хватает путевок в Турцию. На ближайшие даты практически не осталось «горящих» туров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, связанный с оформлением турпутевок. «На ближайшие дни почти невозможно найти „горящих“ туров. Сейчас спрос существенно превышает предложение. Рейсов стало очень мало. Цены заоблачные. Стоимость путевок выросла на 30-40%», — сказал источник. Нехватку путевок также подтвердило курганское туристическое агентство «Onex Tour». «На ближайшую неделю из Уральского федерального округа туров нет. В июне есть только несколько вариантов в конце месяца. Возможно, если появятся отказные туры, то можно будет улететь раньше. Туроператор отправит рассылки о свободных местах», — рассказали в турфирме. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области резко упал спрос на курорты. Курганские туристы стали в три раза реже брать туры на южные направления. Также жители Кургана стали меньше бронировать отели на российских курортах. Вместо дорогого отдыха туристы предпочитают покупать путевки в санатории.