Курганцы не хотят лететь на отдых в Крым

Курганские туристы отказываются от полетов в Крым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Кургана реже стали брать путевки на черноморское побережье Крыма. Причин несколько — людей настораживают проблемы с логистикой и неопределенность с ценами на билеты и туры. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в нескольких турагентствах.

«Сейчас курганцы стали с опаской бронировать туры в Крым. Люди бояться потерять деньги. Сейчас нестабильная обстановка с ценами на путевки. Также туристов сдерживают проблемы с авиасообщением на юге России. В Симферополе закрыт аэропорт», — рассказали в одном из турагентств. Другие туроператоры также отмечают, что из южных направлений курганцы чаще выбирают курорты в Сочи, в Адлере и в Абхазии.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за санкций и подорожания зарубежного туризма, жители Кургана стали активнее покупать туры на Северный Кавказ. Особый интерес среди отдыхающих вызывает Дагестан. Также туристы охотнее берут путевки в Санкт-Петербург и Казань.

Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.