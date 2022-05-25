В Кургане резко упал спрос на южные курорты

26 мая 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

У курганских туристов спрос на южные направления упал в несколько раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана стали в три раза реже брать путевки на южные направления. Об этом URA.RU сообщил руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов. «У нас в этом году на эти направления спрос меньше из-за ситуации с закрытием аэропортов. Для Кургана на машине или на поезде доехать не очень удобно, поэтому брали пакетные туры с перелетом. В этом году из-за запретов Росавиации нет таких пакетов, и многие люди просто опасаются ехать в тот же Крым. Раза в три количество путевок на юг сократилось точно», — рассказал Бессонов. По его словам, меньше всего желающих поехать туда, где закрыты аэропорты. Бессонов отметил, что те, кто берут путевки в Крым, едут туда на поезде или машине. По его мнению, туры по Уралу вряд ли могут заменить южные направления, так как в первом случае это туры выходного дня. Он добавил, что такие туры востребованы, но на уровне прошлых лет. Ранее представители турагентств сообщали URA.RU, что курганцы стали реже стали брать путевки на черноморское побережье Крыма. Им не нравились проблемы с логистикой и неопределенность с ценами на билеты и туры. При этом жители города стали чаще покупать путевки в Дагестан. В 11 аэропортах России до 31 мая действует ограничение полетов. Южное направление закрыли для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Представители Росавиации объявила о приостановлении работы аэропортов в регионах, близких к границам Украины.

Жители Кургана стали в три раза реже брать путевки на южные направления. Об этом URA.RU сообщил руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов. «У нас в этом году на эти направления спрос меньше из-за ситуации с закрытием аэропортов. Для Кургана на машине или на поезде доехать не очень удобно, поэтому брали пакетные туры с перелетом. В этом году из-за запретов Росавиации нет таких пакетов, и многие люди просто опасаются ехать в тот же Крым. Раза в три количество путевок на юг сократилось точно», — рассказал Бессонов. По его словам, меньше всего желающих поехать туда, где закрыты аэропорты. Бессонов отметил, что те, кто берут путевки в Крым, едут туда на поезде или машине. По его мнению, туры по Уралу вряд ли могут заменить южные направления, так как в первом случае это туры выходного дня. Он добавил, что такие туры востребованы, но на уровне прошлых лет. Ранее представители турагентств сообщали URA.RU, что курганцы стали реже стали брать путевки на черноморское побережье Крыма. Им не нравились проблемы с логистикой и неопределенность с ценами на билеты и туры. При этом жители города стали чаще покупать путевки в Дагестан. В 11 аэропортах России до 31 мая действует ограничение полетов. Южное направление закрыли для полетов после начала спецоперации РФ на Украине. Представители Росавиации объявила о приостановлении работы аэропортов в регионах, близких к границам Украины.