Кремль раскрыл планы Путина по мобилизации россиян 16 июня 2022 в 19:23 Размер текста - 17 + Песков заявил, что мобилизация в РФ объявлена не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский лидер Владимир Путин в заявлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет объявлять мобилизацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин 17 июня объявлять мобилизацию, передает ТАСС. Песков отметил, что заявления о возможной мобилизации, которые распространяют западные СМИ, являются «лживыми информационными вбросами». Ранее Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Оно должно прозвучать в ходе выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. По словам помощник президента Юрия Ушакова, речь пойдет о ситуации в мировой экономике и политике. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Российский лидер Владимир Путин в заявлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет объявлять мобилизацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин 17 июня объявлять мобилизацию, передает ТАСС. Песков отметил, что заявления о возможной мобилизации, которые распространяют западные СМИ, являются «лживыми информационными вбросами». Ранее Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Оно должно прозвучать в ходе выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. По словам помощник президента Юрия Ушакова, речь пойдет о ситуации в мировой экономике и политике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям