Кремль раскрыл планы Путина по мобилизации россиян

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что мобилизация в РФ объявлена не будет Фото:

Российский лидер Владимир Путин в заявлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет объявлять мобилизацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин 17 июня объявлять мобилизацию, передает ТАСС. Песков отметил, что заявления о возможной мобилизации, которые распространяют западные СМИ, являются «лживыми информационными вбросами».

Ранее Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Оно должно прозвучать в ходе выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. По словам помощник президента Юрия Ушакова, речь пойдет о ситуации в мировой экономике и политике.

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Российский лидер Владимир Путин в заявлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет объявлять мобилизацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин 17 июня объявлять мобилизацию, передает ТАСС. Песков отметил, что заявления о возможной мобилизации, которые распространяют западные СМИ, являются «лживыми информационными вбросами». Ранее Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Оно должно прозвучать в ходе выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. По словам помощник президента Юрия Ушакова, речь пойдет о ситуации в мировой экономике и политике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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