Кремль раскрыл планы Путина по мобилизации россиян

Российский лидер Владимир Путин в заявлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) не будет объявлять мобилизацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин 17 июня объявлять мобилизацию, передает ТАСС. Песков отметил, что заявления о возможной мобилизации, которые распространяют западные СМИ, являются «лживыми информационными вбросами».
Ранее Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Оно должно прозвучать в ходе выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. По словам помощник президента Юрия Ушакова, речь пойдет о ситуации в мировой экономике и политике.
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