16 июня 2022

В США раскрыли позицию Китая в украинском конфликте

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Нед Прайс: Китай сделал свой выбор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США считают, что Китай сделал выбор и встал на сторону России в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не чем иным, как пустым заявлением. Несмотря на то, что мы слышим от КНР о позиции заявленного и предполагаемого нейтралитета, — КНР уже сделала выбор. […] Китай предпочитает поддерживать Россию», — сообщил Нед Прайс на брифинге для СМИ, передает ТАСС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации, однако Китай не поддержал такую позицию. США пытаются всеми способами надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в ответ заявил, что «Китай не бросит Россию».

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США считают, что Китай сделал выбор и встал на сторону России в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не чем иным, как пустым заявлением. Несмотря на то, что мы слышим от КНР о позиции заявленного и предполагаемого нейтралитета, — КНР уже сделала выбор. […] Китай предпочитает поддерживать Россию», — сообщил Нед Прайс на брифинге для СМИ, передает ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации, однако Китай не поддержал такую позицию. США пытаются всеми способами надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в ответ заявил, что «Китай не бросит Россию».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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