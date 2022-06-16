В США раскрыли позицию Китая в украинском конфликте

17 июня 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Нед Прайс: Китай сделал свой выбор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США считают, что Китай сделал выбор и встал на сторону России в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не чем иным, как пустым заявлением. Несмотря на то, что мы слышим от КНР о позиции заявленного и предполагаемого нейтралитета, — КНР уже сделала выбор. […] Китай предпочитает поддерживать Россию», — сообщил Нед Прайс на брифинге для СМИ, передает ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации, однако Китай не поддержал такую позицию. США пытаются всеми способами надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в ответ заявил, что «Китай не бросит Россию». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

США считают, что Китай сделал выбор и встал на сторону России в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. «Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не чем иным, как пустым заявлением. Несмотря на то, что мы слышим от КНР о позиции заявленного и предполагаемого нейтралитета, — КНР уже сделала выбор. […] Китай предпочитает поддерживать Россию», — сообщил Нед Прайс на брифинге для СМИ, передает ТАСС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации, однако Китай не поддержал такую позицию. США пытаются всеми способами надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям. Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в ответ заявил, что «Китай не бросит Россию».