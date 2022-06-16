Байден похвалился введенными санкциями против России

17 июня 2022 в 05:18 Размер текста - 17 +

Байден: «главная сила в НАТО» не могла не отреагировать на конфликт на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден, вводя санкции против Москвы, действовал как главнокомандующий. Об этом лидер Америки заявил, отвечая о причинах введения финансовый санкций против России. «Это санкции в лучших интересах страны, без шуток», — констатировал Байден в интервью Associated Press. Он подчеркнул, что, когда он принимал решение о введение ограничений на Россию, он «действовал как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах». По его мнению, введенные против РФ ограничения — это лучшее решение для США, несмотря на высокий риск возникновения кризиса в стране и в мире. Лидер Америки добавил, что «главная сила в НАТО» не могла не отреагировать на конфликт на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной помочь людям Донбасса, 8 лет страдающим от геноцида ВСУ. В шестом пакете ограничений предполагается частичное эмбарго на нефть. Евросоюз согласует седьмой пакет санкций против РФ в августе—сентябре 2022 года. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден, вводя санкции против Москвы, действовал как главнокомандующий. Об этом лидер Америки заявил, отвечая о причинах введения финансовый санкций против России. «Это санкции в лучших интересах страны, без шуток», — констатировал Байден в интервью Associated Press. Он подчеркнул, что, когда он принимал решение о введение ограничений на Россию, он «действовал как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах». По его мнению, введенные против РФ ограничения — это лучшее решение для США, несмотря на высокий риск возникновения кризиса в стране и в мире. Лидер Америки добавил, что «главная сила в НАТО» не могла не отреагировать на конфликт на Украине. Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций из-за вынужденной российской спецоперации на Украине, призванной помочь людям Донбасса, 8 лет страдающим от геноцида ВСУ. В шестом пакете ограничений предполагается частичное эмбарго на нефть. Евросоюз согласует седьмой пакет санкций против РФ в августе—сентябре 2022 года. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, а Россия может заработать на сложившейся ситуации.