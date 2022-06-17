ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

17 июня 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

У ВТБ появится онлайн-банк в соцсетиTelegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности ВТБ планирует сделать полноценный онлайн-банк в социальной сети Telegram. Таким образом банк хочет создать альтернативу интернет-приложению, которое было удалено из онлайн-магазинов. «Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — передает РБК слова члена правления ВТБ Святослава Островского. Банк ВТБ попал под санкции США из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого приложения ВТБ и других крупных банков России были удалены из App Store и Play Market. Крупнейшие российские банки также были отключены от международной платежной системы SWIFT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

ВТБ планирует сделать полноценный онлайн-банк в социальной сети Telegram. Таким образом банк хочет создать альтернативу интернет-приложению, которое было удалено из онлайн-магазинов. «Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — передает РБК слова члена правления ВТБ Святослава Островского. Банк ВТБ попал под санкции США из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого приложения ВТБ и других крупных банков России были удалены из App Store и Play Market. Крупнейшие российские банки также были отключены от международной платежной системы SWIFT.