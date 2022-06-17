ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

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У ВТБ появится онлайн-банк в соцсетиTelegram Фото:
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ВТБ планирует сделать полноценный онлайн-банк в социальной сети Telegram. Таким образом банк хочет создать альтернативу интернет-приложению, которое было удалено из онлайн-магазинов.

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — передает РБК слова члена правления ВТБ Святослава Островского.

Банк ВТБ попал под санкции США из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого приложения ВТБ и других крупных банков России были удалены из App Store и Play Market. Крупнейшие российские банки также были отключены от международной платежной системы SWIFT.

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ВТБ планирует сделать полноценный онлайн-банк в социальной сети Telegram. Таким образом банк хочет создать альтернативу интернет-приложению, которое было удалено из онлайн-магазинов. «Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — передает РБК слова члена правления ВТБ Святослава Островского. Банк ВТБ попал под санкции США из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После этого приложения ВТБ и других крупных банков России были удалены из App Store и Play Market. Крупнейшие российские банки также были отключены от международной платежной системы SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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