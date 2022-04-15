Приложение Альфа-Банка было удалено из App Store

Приложение Альфа-Банка недоступно в App Store Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Приложение Альфа-Банка было удалено из магазинов App Store из-за антироссийских санкций со стороны Запада. При этом в Google Play Store приложение для россиян доступно.

Приложение банка недоступно для российских пользователей в App Store с 15 апреля. При вводе названия сервиса в поисковой строке в платформе приложение не отображается, как это было прежде.

Ранее американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России. 6 марта Netflix приостановил работу на территории России. Компания также предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода, передает телеканал 360. Евросоюз принял пятый пакет санкций, который заморозил активы ВТБ, «Совкомбанка» и «Открытия».

Приложение Альфа-Банка удалили из App Store Скриншот App Store