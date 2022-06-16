В Свердловской области появятся малоэтажные «умные» дома

По словам Куйвашева, в регионе начнут строить дома с IT-начинкой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области планируют строить малоэтажные дома, оснащенные smart-разработками. С таким заявлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает департамент информационной политики (ДИП).

«Свердловская область пошла по пути проработки возможности выпуска не просто домов, но и их полной IT-начинки. Губернатор уверен: спрос будет, и очень большой», — передает информацию ДИП. Подчеркивается, что в настоящее время заметен спрос покупателей не просто на жилье из современных качественных материалов, но и на формат «умного дома».

ДИП сообщает, что в прошлом году в Свердловской области в рамках малоэтажного строительства было введено более 1300 квадратных метров. Также на данный момент на Среднем Урале успешно развиваются предприятия, выпускающие сразу готовые домокомплекты.

Ранее стало известно, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором анонсировано выступление президента РФ Владимира Путина. В рамках ПМЭФ Куйвашев обсудил сотрудничество с губернатором ХМАО, подписал соглашение с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым о развитии проектов «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая».