Свердловский губернатор вылетает на встречу с Путиным

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором анонсировано выступление президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти, информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.
«Участие Евгения Владимировича в ПМЭФ предполагается. Традиционно губернатор возглавляет делегацию Свердловской области», — сказали в пресс-службе Куйвашева. По неофициальным данным, глава региона вылетит в Санкт-Петербург утром 15 июня. Согласно другой версии, делегация отправится уже поздним вечером 14 июня. Предполагается, что на форуме губернатор проведет два дня.
Вечером 14 июня у Куйвашева произошло другое знаковое событие. Региональное отделение «Единой России» официально выбрало его кандидатом на предстоящие губернаторские выборы. 20 мая Куйвашев один на один (пусть и по видеосвязи) пообщался с президентом Путиным и заручился его поддержкой на голосовании.
Свердловский губернатор участвовал и в прошлогоднем Петербургском форуме. В рамках ивента Куйвашев подписал несколько важных соглашений. Там же произошел курьезный случай: ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский не узнал Куйвашева и высказал ему претензии за низкие рейтинги партии на Урале.
Кремль ранее анонсировал присутствие Путина на ПМЭФ-2022. Ожидается, что глава государства примет участие в нескольких мероприятиях форума, а также выступит с неким важным заявлением для россиян.
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на котором анонсировано выступление президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти, информацию подтвердили в пресс-службе главы региона. «Участие Евгения Владимировича в ПМЭФ предполагается. Традиционно губернатор возглавляет делегацию Свердловской области», — сказали в пресс-службе Куйвашева. По неофициальным данным, глава региона вылетит в Санкт-Петербург утром 15 июня. Согласно другой версии, делегация отправится уже поздним вечером 14 июня. Предполагается, что на форуме губернатор проведет два дня. Вечером 14 июня у Куйвашева произошло другое знаковое событие. Региональное отделение «Единой России» официально выбрало его кандидатом на предстоящие губернаторские выборы. 20 мая Куйвашев один на один (пусть и по видеосвязи) пообщался с президентом Путиным и заручился его поддержкой на голосовании. Свердловский губернатор участвовал и в прошлогоднем Петербургском форуме. В рамках ивента Куйвашев подписал несколько важных соглашений. Там же произошел курьезный случай: ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский не узнал Куйвашева и высказал ему претензии за низкие рейтинги партии на Урале. Кремль ранее анонсировал присутствие Путина на ПМЭФ-2022. Ожидается, что глава государства примет участие в нескольких мероприятиях форума, а также выступит с неким важным заявлением для россиян.