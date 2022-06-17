Греф: к концу года ключевая ставка опустится до 7%

17 июня 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Герман Греф дал свой прогноз на экономическую ситуацию в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключевая ставка в России к концу года опустится до 7%. Такой прогноз сделал глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24». «Наш прогноз на этот год. Падение ВВП на 7%, инфляция ниже 15%. Это лучше, чем прогнозировалось изначально. Есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Наш прогноз: до конца этого года она опустится до 7%», — сказал Греф. В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 10 июня Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 9,5%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ключевая ставка в России к концу года опустится до 7%. Такой прогноз сделал глава «Сбербанка» Герман Греф в ходе Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24». «Наш прогноз на этот год. Падение ВВП на 7%, инфляция ниже 15%. Это лучше, чем прогнозировалось изначально. Есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Наш прогноз: до конца этого года она опустится до 7%», — сказал Греф. В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, что стало историческим максимумом. В Банке России заявили, что такое решение поможет поддержать экономическую стабильность. Позже она начала постепенно снижаться. 10 июня Центробанк объявил о снижении ключевой ставки до 9,5%.