Вексельберг хочет занять важный пост вместо Чубайса

17 июня 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Виктор Вексельберг поблагодарил президиум за номинирование на должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен Виктор Вексельберг заявил о желании занять пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо покинувшего Россию Анатолия Чубайса. Об этом он сообщил в беседе с журналистами ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. «В первую очередь хотелось бы поблагодарить президиум за оказанную честь и решение номинировать меня на пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Приятно осознавать, что коллеги признают наши опыт и заслуги в области развития возобновляемой энергетики в России», — пояснил он. Ранее источник, знакомый с ситуацией, уже сообщал о том, что Вексельберг может занять этот пост. По его словам, с таким предложением к нему обратились участники рынка, а кандидатуру поддержал Чубайс. Сам Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, еще раньше перестал быть главой госкорпорации «Роснано». Он уехал из России в марте этого года. Теперь правоохранительные органы проверяют Чубайса по делу о краже. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бизнесмен Виктор Вексельберг заявил о желании занять пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо покинувшего Россию Анатолия Чубайса. Об этом он сообщил в беседе с журналистами ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. «В первую очередь хотелось бы поблагодарить президиум за оказанную честь и решение номинировать меня на пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Приятно осознавать, что коллеги признают наши опыт и заслуги в области развития возобновляемой энергетики в России», — пояснил он. Ранее источник, знакомый с ситуацией, уже сообщал о том, что Вексельберг может занять этот пост. По его словам, с таким предложением к нему обратились участники рынка, а кандидатуру поддержал Чубайс. Сам Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям, еще раньше перестал быть главой госкорпорации «Роснано». Он уехал из России в марте этого года. Теперь правоохранительные органы проверяют Чубайса по делу о краже.