На Свердловскую область надвигается шторм

Спасатели предупреждают, что ветер может достигать 25 метров в секунду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

17 июня в Екатеринбурге обещают грозы, ливни, град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на синоптиков.

«По данным синоптиков сегодня, 17 июня, местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с, очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град», — сообщают ведомство. Оно настоятельно рекомендуют свердловчанам прекратить все работы на открытом воздухе и на высоте, не выходить на улицу без крайней необходимости.

Региональное ГУ МЧС России дает совет и тем, кого гроза и штормовой ветер застанет на улице. «Держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — сообщили в пресс-службе. Также не стоит прятаться от грозы под деревьями, не приближаться к водоемам и не пользоваться телефоном.

Автомобилистам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении машиной. ГУ МЧС России по Свердловской области предупреждает свердловчан, что не следует парковать авто возле деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.

Накануне в Свердловской области региональное управлении МЧС сообщало о дождях, грозах и усиление ветра до 17 метров в секунду. Сильные дожди были и 8 июня.