МЧС предупредило свердловчан о надвигающейся непогоде

08 июня 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Ожидается ветер до 15 метров в секунду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловскую область идут сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «При сильном ветре необходимо держаться как можно дальше от легких построек. Не стоит парковать автомобиль возле деревьев и различных конструкций. Туристическим группам следует воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населенных пунктах до окончания действия циклона», — рекомендует ведомство. В ГУ МЧС области также порекомендовали не выезжать из населенных пунктов, а на дорогах соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим. «Не стоит пытаться найти укрытие под деревьями и металлическими конструкциями, так как существует риск попадания в них молний», — добавили в ведомстве. Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысячи свердловчан по всему региону. В Ревде объявили о введении режима повышенной готовности из-за возможного подъема уровня воды в реках и водохранилищах. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловскую область идут сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «При сильном ветре необходимо держаться как можно дальше от легких построек. Не стоит парковать автомобиль возле деревьев и различных конструкций. Туристическим группам следует воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населенных пунктах до окончания действия циклона», — рекомендует ведомство. В ГУ МЧС области также порекомендовали не выезжать из населенных пунктов, а на дорогах соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим. «Не стоит пытаться найти укрытие под деревьями и металлическими конструкциями, так как существует риск попадания в них молний», — добавили в ведомстве. Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штормовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысячи свердловчан по всему региону. В Ревде объявили о введении режима повышенной готовности из-за возможного подъема уровня воды в реках и водохранилищах.