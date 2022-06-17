Политолог раскрыл два сценария, которые США придумали для России

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
В США ожидают, что Россия не справится с медленной спецоперацией, сказал Владимир Брутер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США считают, что-либо смогут изолировать Россию, вынудив ее пойти на жертвы среди мирного населения, либо измотать ресурсы РФ в затяжном конфликте на Украине. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Штаты добиваются предельной интенсификации кампании, чтобы Россия все разбомбила. Тогда их обвинят в массовых преступлениях против человечества и закроют на замок. И будут добиваться таких же действий от всех своих союзников», — сказал Владимир Брутер.

По его словам, второй вариант предполагает максимальное затягивание конфликта. «Чтобы Россия в этом увязла и поняла, что дальше двигаться не может. Тогда будут из РФ выдавливать согласие на возврат к 24 февраля. Так это видят в Вашингтоне», — отметил политолог.

Он объяснил, что Россия могла бы завершить операцию быстро, но только ценой жизней большого количества людей, что противоречит задачам РФ в спецоперации. «Они могут быть достигнуты через огромное количество жертв среди мирного населения. Или же, если российская спецоперация будет развиваться с медленным успехом, но тогда рано или поздно у них [Запада] начнут сдавать нервы. Правда, это случится не сразу», — объяснил эксперт.

Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля этого года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что для него важно сохранение жизней людей. Стороны провели несколько раундов переговоров, которые не увенчались успехов. Киеву поставляют оружие и оказывают финансовую поддержку страны ЕС и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что надеется на завершение спецоперации к концу 2022 года.

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В США считают, что-либо смогут изолировать Россию, вынудив ее пойти на жертвы среди мирного населения, либо измотать ресурсы РФ в затяжном конфликте на Украине. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Штаты добиваются предельной интенсификации кампании, чтобы Россия все разбомбила. Тогда их обвинят в массовых преступлениях против человечества и закроют на замок. И будут добиваться таких же действий от всех своих союзников», — сказал Владимир Брутер. По его словам, второй вариант предполагает максимальное затягивание конфликта. «Чтобы Россия в этом увязла и поняла, что дальше двигаться не может. Тогда будут из РФ выдавливать согласие на возврат к 24 февраля. Так это видят в Вашингтоне», — отметил политолог. Он объяснил, что Россия могла бы завершить операцию быстро, но только ценой жизней большого количества людей, что противоречит задачам РФ в спецоперации. «Они могут быть достигнуты через огромное количество жертв среди мирного населения. Или же, если российская спецоперация будет развиваться с медленным успехом, но тогда рано или поздно у них [Запада] начнут сдавать нервы. Правда, это случится не сразу», — объяснил эксперт. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля этого года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что для него важно сохранение жизней людей. Стороны провели несколько раундов переговоров, которые не увенчались успехов. Киеву поставляют оружие и оказывают финансовую поддержку страны ЕС и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что надеется на завершение спецоперации к концу 2022 года.
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