Политолог раскрыл два сценария, которые США придумали для России

17 июня 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

В США ожидают, что Россия не справится с медленной спецоперацией, сказал Владимир Брутер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США считают, что-либо смогут изолировать Россию, вынудив ее пойти на жертвы среди мирного населения, либо измотать ресурсы РФ в затяжном конфликте на Украине. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Штаты добиваются предельной интенсификации кампании, чтобы Россия все разбомбила. Тогда их обвинят в массовых преступлениях против человечества и закроют на замок. И будут добиваться таких же действий от всех своих союзников», — сказал Владимир Брутер. По его словам, второй вариант предполагает максимальное затягивание конфликта. «Чтобы Россия в этом увязла и поняла, что дальше двигаться не может. Тогда будут из РФ выдавливать согласие на возврат к 24 февраля. Так это видят в Вашингтоне», — отметил политолог. Он объяснил, что Россия могла бы завершить операцию быстро, но только ценой жизней большого количества людей, что противоречит задачам РФ в спецоперации. «Они могут быть достигнуты через огромное количество жертв среди мирного населения. Или же, если российская спецоперация будет развиваться с медленным успехом, но тогда рано или поздно у них [Запада] начнут сдавать нервы. Правда, это случится не сразу», — объяснил эксперт. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля этого года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что для него важно сохранение жизней людей. Стороны провели несколько раундов переговоров, которые не увенчались успехов. Киеву поставляют оружие и оказывают финансовую поддержку страны ЕС и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что надеется на завершение спецоперации к концу 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В США считают, что-либо смогут изолировать Россию, вынудив ее пойти на жертвы среди мирного населения, либо измотать ресурсы РФ в затяжном конфликте на Украине. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Штаты добиваются предельной интенсификации кампании, чтобы Россия все разбомбила. Тогда их обвинят в массовых преступлениях против человечества и закроют на замок. И будут добиваться таких же действий от всех своих союзников», — сказал Владимир Брутер. По его словам, второй вариант предполагает максимальное затягивание конфликта. «Чтобы Россия в этом увязла и поняла, что дальше двигаться не может. Тогда будут из РФ выдавливать согласие на возврат к 24 февраля. Так это видят в Вашингтоне», — отметил политолог. Он объяснил, что Россия могла бы завершить операцию быстро, но только ценой жизней большого количества людей, что противоречит задачам РФ в спецоперации. «Они могут быть достигнуты через огромное количество жертв среди мирного населения. Или же, если российская спецоперация будет развиваться с медленным успехом, но тогда рано или поздно у них [Запада] начнут сдавать нервы. Правда, это случится не сразу», — объяснил эксперт. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля этого года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что для него важно сохранение жизней людей. Стороны провели несколько раундов переговоров, которые не увенчались успехов. Киеву поставляют оружие и оказывают финансовую поддержку страны ЕС и США. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что надеется на завершение спецоперации к концу 2022 года.