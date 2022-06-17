В тюменской клинике усилили охрану после бунта стоматологов

Сотрудники Стоматологической клиники ТюмГМУ утверждают, что в больнице усилили охрану Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Стоматологической клинике Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) усилили охрану после прокурорской проверки, проведенной из-за коллективной жалобы сотрудников медучреждения. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что более 50 сотрудников стоматологии пожаловались в Тюменскую областную прокуратуру на начальство и невыносимые условия труда.

«Теперь вход в клинику — только по заранее утвержденным спискам. Охрана проверяет каждого, кто приходит. Интересуется, к какому доктору идет посетитель. Если человека нет в списках, просят предоставить паспорт. Опять же, спрашивают, к кому идет человек. Звонят специалисту, перепроверяют», — рассказал URA.RU один из сотрудников клиники.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники Стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета написали коллективное обращение в прокуратуру Тюменской области, в котором пожаловались на руководство клиники и невыносимые условия труда. Врачи рассказали силовикам, что вынуждены за свой счет покупать материалы для лечения, навязывать пациентам дополнительные платные услуги, и ежемесячно «выполнить план», который новая администрация вуза хотела поднять с 300 до 550 тыс. рублей в месяц.

Проверка, проведенная прокуратурой, выявила в клинике массовые нарушения. На администрацию вуза было заведено несколько административных дел, а в адрес ректора ТюмГМУ Ивана Петрова — внесено представление об устранении нарушений закона.

В пресс-службу ТюмГМУ направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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