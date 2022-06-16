Путин отметил прогресс Курганской области в инвестициях

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, отметил экономический рост Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил прогрессивный рост Курганской области в инвестиционной сфере. Об этом глава государства сказал в своем выступлении на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент URA.RU.

«На площадке петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты федерации, которые добились значимого прогресса в инвестиционном рейтинге. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия — на 24 позиции и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций», — сказал Владимир Путин. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин призвал навсегда отказаться от проверок бизнеса в России. Президент уточнил, что речь идет о бизнесе, работа которого не связана с риском причинения вреда. Также глава государства предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.