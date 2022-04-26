В УрФУ разработали инновационный препарат для больных диабетом

При сахарном диабете поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Препарат для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета разработали ученые Уральского федерального университета. В проекте участвовали специалисты из Волгоградского государственного медицинского университета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Ученые УрФУ совместно с Волгоградским государственным медицинским университетом разработали препарат АВ-19. В случае успешных клинических испытаний в России появится инновационное лекарство для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. Препаратов, которые способны блокировать прогресс развития поздних осложнений сахарного диабета — на сегодня не существует», — сказано в сообщении.

В настоящее время фармкомпания с нашим непосредственным научно-технологическим сопровождением организует выпуск партии готовой лекарственной формы в виде капсул. «Идет подготовка регистрационного досье для сертификации препарата и получения разрешения Минздрава РФ на проведение клинических испытаний», — поделилась старший научный сотрудник УрФУ Светлана Котовская.

«Одно из соединений, с условным названием АВ-19, продемонстрировало эффективность в качестве препарата для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета. В соответствии с требованиями Минздрава РФ мы провели полный комплекс доклинических исследований и подготовили нормативно-технические документы, необходимые для получения разрешения на проведение первой фазы клинического исследования», — отметила Котовская.

Диабет — хроническое заболевание, развивающееся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина. Инсулин — это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови.

Ранее URA.RU писало, что химики и биологи Уральского федерального университета разработали вещество с ранозаживляющим эффектом, которое, по их словам, действует эффективнее зарубежных аналогов. Мазь проста по составу и помимо собственно нового активного вещества включает в себя только димексид — растворитель для соединения, улучающий проникающие свойства препарата, и мазевую основу — вазелин или ланолин.

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