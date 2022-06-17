В США пристыдили Байдена за его слова в адрес Путина

17 июня 2022 в 23:46 Размер текста - 17 +

Слова Байдена о «путинском подорожании» рассмешили ведущего Fox News Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Политический обозреватель и комик Джимми Дор пристыдил президента США Джо Байдена, назвавшего гиперинфляцию в Штатах «путинским подорожанием». По его словам, к рекордному росту цен в стране приводит политика американского лидера, а не действия Москвы. «Политика Джо Байдена приводит к ослаблению доллара и усилению рубля. <…> И он обвиняет в этом чужую страну. Представьте, если бы это сделал [экс-президент США Дональд] Трамп. Они шутили бы об этом каждый день в вечерних новостях», — сказал Дор в эфире телеканала Fox News. По его мнению, в действительности жители Соединенных Штатов платят больше не по вине Москвы, а из-за действий американских финансово-промышленных элит, способных повлиять на главу Белого Дома. Именно «горстка миллиардеров» управляет страной через администрацию президента, уверен спикер. Ранее Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. К такому выводу он пришел после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Над шуткой американского лидера посмеялся президент РФ Владимир Путин. Он назвал этот термин глупостью. Это не первое обвинение американского лидера в адрес российского коллеги. Ранее Байден назвал рекордную инфляцию в США не следствием своей политики, а «проклятьем». При этом администрация Байдена называет рост цен не иначе как «подорожанием из-за Путина». В энергетических проблемах, которые сейчас есть у Штатов, также обвиняют Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Политический обозреватель и комик Джимми Дор пристыдил президента США Джо Байдена, назвавшего гиперинфляцию в Штатах «путинским подорожанием». По его словам, к рекордному росту цен в стране приводит политика американского лидера, а не действия Москвы. «Политика Джо Байдена приводит к ослаблению доллара и усилению рубля. <…> И он обвиняет в этом чужую страну. Представьте, если бы это сделал [экс-президент США Дональд] Трамп. Они шутили бы об этом каждый день в вечерних новостях», — сказал Дор в эфире телеканала Fox News. По его мнению, в действительности жители Соединенных Штатов платят больше не по вине Москвы, а из-за действий американских финансово-промышленных элит, способных повлиять на главу Белого Дома. Именно «горстка миллиардеров» управляет страной через администрацию президента, уверен спикер. Ранее Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. К такому выводу он пришел после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Над шуткой американского лидера посмеялся президент РФ Владимир Путин. Он назвал этот термин глупостью. Это не первое обвинение американского лидера в адрес российского коллеги. Ранее Байден назвал рекордную инфляцию в США не следствием своей политики, а «проклятьем». При этом администрация Байдена называет рост цен не иначе как «подорожанием из-за Путина». В энергетических проблемах, которые сейчас есть у Штатов, также обвиняют Россию.