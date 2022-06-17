Президент РФ посмеялся над «путинской инфляцией» на Западе

17 июня 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не считает себя виноватым в том, что в других странах растет инфляция Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления западных стран о якобы «путинкой инфляции», которая растет в других государствах. Он назвал этот термин глупостью. Глава государства сделал заявление на Петербургском международном экономическом форуме. «Вы уж меня извините, я не люблю себя упоминать, но все мы слышим про „путинскую инфляцию“ на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют», — коротко прокомментировал он, трансляция мероприятия шла на «России 24». Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. К такому выводу он пришел после публикации майских данных об инфляции, которая в США оказалась рекордной за более чем 40 лет. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российский глава заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и роли страны в важнейших мировых событиях. Санкции почти не повлияли на Россию, а вот Запад теперь борется с огромной инфляцией, скачками цен на продукты и энергоносители и недовольством населения. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления западных стран о якобы «путинкой инфляции», которая растет в других государствах. Он назвал этот термин глупостью. Глава государства сделал заявление на Петербургском международном экономическом форуме. «Вы уж меня извините, я не люблю себя упоминать, но все мы слышим про „путинскую инфляцию“ на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют», — коротко прокомментировал он, трансляция мероприятия шла на «России 24». Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. К такому выводу он пришел после публикации майских данных об инфляции, которая в США оказалась рекордной за более чем 40 лет. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российский глава заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и роли страны в важнейших мировых событиях. Санкции почти не повлияли на Россию, а вот Запад теперь борется с огромной инфляцией, скачками цен на продукты и энергоносители и недовольством населения.