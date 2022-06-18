Кадыров: киевский режим пробивает очередное дно

Рамзан Кадыров возмутился действиями ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Методы украинских националистов, которые держат в заложниках мирных граждан, пробили очередное дно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя рассказ женщины, сбежавшей с комбината «Азот» в Северодонецке, где засели ВСУ.

«Когда мы думаем, что ниже падать уже некуда, киевский режим пробивает очередное дно. Мало-помалу люди осознают истинную сущность киевской верхушки и их сторонников в лице „продвинутого“ Запада. Для них жизни простых людей и гроша ломаного не стоят», — написал Кадыров в своем telegram-канале

В своем монологе спасшаяся женщина отметила, что на заводе находятся 180 человек и 20 детей, но выходить они боятся из-за украинских военных и националистов, которые используют граждан в качестве живого щита. На территории завода нет лекарств и воды, заканчивается еда.

«Был открыт зеленый коридор, но люди боялись выходить. Они ждут, когда их оттуда освободят», — добавила она.

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Действия армии РФ призваны защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны украинских националистов.

ВСУ в июне снова обстреляли Донецк, дополняет «Национальная служба новостей». Россия ведет обстрел по вооружениям и технике нацбатов, при этом украинская сторона размещает оружие в жилой застройке и использует мирных жителей в качестве живого щита. Националисты также минируют предприятия и дороги, взрывают емкости с химикатами. Например, на заводе «Заря» в Рубежном украинские военные заложили более 50 тонн взрывчатки, пишет RT.

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