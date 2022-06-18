Рамзан Кадыров недоволен позицией ОДКБ из-за спецоперации Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

От Организации Договора о коллективной безопасности, куда, помимо РФ, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, для России нет никакой пользы. А Россия всем помогает, несмотря на позицию лидеров этих стран. Таком мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Почему члены ОДКБ молчат? Почему не говорят о своих соседях? Почему не стараются сделать так, чтобы спецоперация закончилась? Почему у них нет позиции против бандеровцев, нацистов и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе против них [фашистов] воевали», — отметил Кадыров в своем telegram-канале.

Он предположил, что молчание членов ОДКБ и неподдержка российской спецоперации связаны с тем, что страны боятся санкций, которые могут наложить на них Евросоюз и США. «Когда нужно, они это сделают [наложат санкции], хотите вы или нет», — подытожил глава Чечни.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что республика не признает независимости ЛНР и ДНР, как и других «квазигосударственных территорий», пишет RT. Он добавил, что Казахстан учитывает санкции против России в своей торгово-экономической стратегии, но готов продолжать сотрудничать с Москвой, дополняет «Национальная служба новостей».

После участившихся обстрелов Донбасса со стороны украинских военных и националистов Россия была вынуждена начать специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные спасают население ДНР и ЛНР от зверств ВСУ и нацбатов. Несмотря на цели спецоперации, страны Европы и США ввели против РФ жесткие санкции, которые, однако, ударили по самим этим государствам.

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