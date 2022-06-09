Минфин США признал рост цен из-за санкций против России

10 июня 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Джанет Йеллен заявила, что из-за санкций против России может замедлиться экономический рост США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Об этом сообщает ИА «РИА Новости», ссылаясь на Йеллен. «Наши санкции в отношении России действительно оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — приводят журналисты слова министра финансов США. Также она добавила, что ожидать снижения цен на топливо в США не стоит. Йеллен отметила, что из-за событий, происходящих в мировой геополитике, экономический рост США может замедлиться. Но она призвала не опасаться рецессии. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако из-за этого ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Российское правительство отреагировало на них и создало несколько пакетов антикризисных решений для граждан и бизнеса. В свою очередь, страны Евросоюза и США столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Об этом сообщает ИА «РИА Новости», ссылаясь на Йеллен. «Наши санкции в отношении России действительно оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — приводят журналисты слова министра финансов США. Также она добавила, что ожидать снижения цен на топливо в США не стоит. Йеллен отметила, что из-за событий, происходящих в мировой геополитике, экономический рост США может замедлиться. Но она призвала не опасаться рецессии. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Однако из-за этого ряд стран, в том числе США, ввели жесткие санкции. Российское правительство отреагировало на них и создало несколько пакетов антикризисных решений для граждан и бизнеса. В свою очередь, страны Евросоюза и США столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители из-за того, что попытались ввести эмбарго на российские газ и нефть.