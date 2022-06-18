Байден упал с велосипеда во время прогулки. Видео

18 июня 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Джо Байден упал с велосипеда, который уже не двигался Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки. Причем американский лидер перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Вероятно, он запутался в педалях. После падения к лидеру США подбежали граждане и начали помогать ему подняться. В итоге Байден отметил, что с ним все в порядке и он не пострадал. В начале июня на саммите стран Америки президент США в очередной раз оговорился, выделив страны континента в особое полушарие. А до этого он заявлял, что главой государства является вице-президент Камала Харрис. Он также назвал Харрис первой леди. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки. Причем американский лидер перед падением уже остановился и опустил одну из ног на землю. Вероятно, он запутался в педалях. После падения к лидеру США подбежали граждане и начали помогать ему подняться. В итоге Байден отметил, что с ним все в порядке и он не пострадал. В начале июня на саммите стран Америки президент США в очередной раз оговорился, выделив страны континента в особое полушарие. А до этого он заявлял, что главой государства является вице-президент Камала Харрис. Он также назвал Харрис первой леди.