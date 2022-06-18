Штаб ДНР: при обстрелах в Донбассе погибли пять человек

В Донбассе весь день проходят обстрелы (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

При обстрелах со стороны вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике погибли пять человек. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения», — говорится в сообщении штаба, опубликованном в telegram-канале. Там посоветовали жителям не покидать свои дома без лишней необходимости.

Также 18 июня в Донецке погибли два спасателя МЧС. Они тушили пожар у завода «Топаз».

Обстрелы со стороны Украины по жилым районам в Донецке продолжаются весь день. Также в Авдеевке зафиксированы прилеты снарядов калибра 155 мм, пишет RT.

Россия проводит с февраля спецоперацию на Украине для помощи жителям Донбасса и денацификации демилитаризации. Жители ДНР 8 лет страдали от обстрелов украинских националистов и ВСУ.

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