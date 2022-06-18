Минобороны РФ раскрыло зарплату актеров украинской «фабрики лжи»

19 июня 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Киев платит участникам фейк-роликов о спецоперации 25 долларов, сообщает Минобороны РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Актерам, принимающим участие в постановочных роликах Киева, создаваемых ради дискредитации Вооруженных сил России, платят 25 долларов США (около 1400 рублей). Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны РФ. «Установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов ВС РФ частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства. Минобороны уточняет, что в дальнейшем постановочные материалы будут распространяться западными СМИ с обвинением российских войск. «Подобные фейки, культивируемые украинской „фабрикой лжи“ по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации. Вооруженные Силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — напоминает ведомство. Страны Запада активно поддерживают фейки, распространяемые Киевом в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что экс-генерал США попытался выдать кадры из компьютерной игры за успехи ВСУ. Американский сенатор Рэнд Пол назвал главного распространителя фейков об Украине. Также в американском ведомстве ложно обвиняли Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал Запад распространять фейки о спецоперации. Минобороны РФ уличило президента Украины Владимира Зеленского в распространении фейков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Актерам, принимающим участие в постановочных роликах Киева, создаваемых ради дискредитации Вооруженных сил России, платят 25 долларов США (около 1400 рублей). Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны РФ. «Установлено, что в Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате обстрелов ВС РФ частных домовладений и оставшихся без крова местных жителей. В постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов США», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства. Минобороны уточняет, что в дальнейшем постановочные материалы будут распространяться западными СМИ с обвинением российских войск. «Подобные фейки, культивируемые украинской „фабрикой лжи“ по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации. Вооруженные Силы Российской Федерации исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры», — напоминает ведомство. Страны Запада активно поддерживают фейки, распространяемые Киевом в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что экс-генерал США попытался выдать кадры из компьютерной игры за успехи ВСУ. Американский сенатор Рэнд Пол назвал главного распространителя фейков об Украине. Также в американском ведомстве ложно обвиняли Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал Запад распространять фейки о спецоперации. Минобороны РФ уличило президента Украины Владимира Зеленского в распространении фейков.