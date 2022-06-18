Александр Демин — кандидат в губернаторы от «Новых людей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Партию «Новые люди» на выборах губернатора Свердловской области представит депутат Госдумы, секретарь центрального совета партии Александр Демин. Его выдвижение единогласно поддержали партийцы на общем собрании регионального отделения, передает корреспондент URA.RU. Для «Новых людей» это первый опыт губернаторской кампании.

«По итогам тайного голосования Демин Александр Вячеславович набрал девять голосов „за“, ноль голосов „против“. Считать выдвинутым на должность губернатора Свердловской области Демина Александра Вячеславовича», — объявила председатель счетной комиссии собрания Ирина Виноградова.

В своем первом кандидатском выступлении Демин подчеркнул особую роль Екатеринбурга. «Столица Урала по праву считается еще и столицей демократией и свободы. На мой взгляд, здесь наибольшее количество наших сторонников, которые готовы нас поддержать. Поэтому мы с такой уверенностью идем на губернаторские выборы», — объявил кандидат.

33-летний Демин — загадочная фигура для областной политтусовки. Его карьера прежде не была связана со Свердловской областью: он родился в Ростове-на-Дону, учился в Южном федеральном университете, затем в московском РЭУ. В госдумской кампании-2021 Демин участвовал по объединенной группе Свердловской и Курганской областей. Сам Демин объясняет, что имеет историческую связь с Уралом — его бабушка и мама родились в Сухом Логу.

О своем участии в выборах ранее объявили кандидаты от еще четырех партий. Помимо Демина, в кампанию вступили действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР). Выборы пройдут 11 сентября.

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