Представлять ЛДПР на губернаторских выборах будет Александр Каптюг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЛДПР будет глава реготделения и депутат заксобрания Александр Каптюг. По итогам партийной конференции он выдвинут для участия в кампании, передает корреспондент URA.RU. До последнего момента фамилия кандидата официально не называлась.

«Планируем, что я побываю в каждом местном отделении, проведу встречи. Уже сформирована [предвыборная] программа. В частности, будем усиленное внимание обращать на молодежь. Потому что у нас с приходом [на пост председателя ЛДПР] Леонида Слуцкого появился акцент на работу с молодежью — чтобы активнее взаимодействовали, открывали молодежные организации, первичные организации», — рассказал URA.RU сам Каптюг.

Схожий тезис в своих предвыборных выступлениях декламировал губернатор Евгений Куйвашев, обещавший сделать Екатеринбург студенческой столицей России. Каптюг согласился, что перекликание есть, и нашел этому объяснение: «В Екатеринбурге и области много вузов, поэтому повестка актуальная. У всех партий задача одна — сделать жизнь людей проще и безопаснее. Мы в этом плане солидарны и будем работать в том числе для молодежи».

По словам Каптюга, сейчас ЛДПР решает вопрос о прохождении муниципального фильтра — процедуры сбора подписей городских и районных депутатов для выдвижения кандидата. «Будем взаимодействовать с администрацией губернатора и представителями других партий. Необходимое число подписей мы соберем», — заверил кандидат.

Фамилия выдвиженца от ЛДПР стала известна самой последней — позже других партий. До недавнего момента звучали лишь предположения относительно возможного кандидата. Одна из версий гласила, что на выборы пойдет экс-депутат, замглавы Восточного управленческого округа Кирилл Некрасов. Сейчас, впрочем, в партии говорят, что оснований для этого не было.

Ранее о своем участии в выборах объявили и другие кандидаты. Помимо Каптюга, в кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Выборы пройдут 11 сентября.

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