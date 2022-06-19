WSJ: ультиматум Путина ударил по самому уязвимому месту Европы

Сокращение поставок газа из-за решения Путина об их оплате в рублях привело к разрушению экономики Европы, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Решение президента РФ Владимира Путина изменить условия оплаты поставок газа в Европу ударило по самому уязвимому месту европейской экономики, построенной на дешевом импорте российских энергоресурсов. Статью об этом опубликовала американская газета The Wall Street Journal.

«Мы наблюдаем глубокое разрушение европейской экономической модели, и это будет иметь последствия для социальной и политической ситуации в регионе», — сказала старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel, профессор Симона Тальяпьетра, пишет издание. «Германия и другие страны построили свою экономическую мощь на конкурентном преимуществе доступа к дешевой российской энергии. Они должны переосмыслить свою бизнес-модель, и это будет непросто», — пояснила она.

Авторы также отметили, что беспрецедентно высокие цены на энергоресурсы вынудили европейские правительства увеличить расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. «[Например], Италия ввела налоговые льготы, чтобы снизить затраты на энергию для домохозяйств с низкими доходами и некоторых предприятий. Рим сократил налог на топливо, снизив цену на заправке для потребителей», — объяснили в издании.

По этим причинам уровень общественного напряжения в странах Евросоюза повышается с каждый днем. «Люди напряжены до предела», — заявил журналистам безработный француз — инженер-проектировщик — Энтони Баду-Бонсу. «В какой-то момент все сломается, и снова будут массовые протесты», — предположил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «недружественные страны» должны оплачивать российский газ только рублями. Это решение было спровоцировано усилившимся из-за спецоперации санкционным давлением Запада, уточняют «Дни.ру».

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