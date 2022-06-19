Посол ЛНР: боевики на «Азоте» готовы к переговорам

19 июня 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Националисты на «Азоте» готовы к мирному разрешению конфликта, сообщил посол ЛНР Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зажатые на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские боевики подают сигналы о готовности продолжить переговоры. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родин Мирошник. «Боевики зажатые на Азоте подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», — написал Мирошник в Telegram. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Зажатые на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские боевики подают сигналы о готовности продолжить переговоры. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родин Мирошник. «Боевики зажатые на Азоте подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», — написал Мирошник в Telegram. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться.