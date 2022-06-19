Посол ЛНР: боевики на «Азоте» готовы к переговорам

Зажатые на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские боевики подают сигналы о готовности продолжить переговоры. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родин Мирошник.
«Боевики зажатые на Азоте подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», — написал Мирошник в Telegram.
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Зажатые на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские боевики подают сигналы о готовности продолжить переговоры. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родин Мирошник. «Боевики зажатые на Азоте подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу, срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», — написал Мирошник в Telegram. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В ходе нее Вооруженные силы РФ заблокировали порядка 400 украинских националистов на территории завода «Азот» в Северодонецке. Позже стало известно, что на предприятии находится более тысячи гражданских, эвакуации которых препятствуют националисты. Подполковник Народной милиции ЛНР сообщал, что некоторые военнослужащие украинской армии, находящиеся на предприятии, начали сдаваться.