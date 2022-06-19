Глава армии Британии призвал победить РФ в третьей мировой войне

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Патрик Сандерс назвал своей обязанностью сделать армию Великобритании «смертоносной и эффективной» Фото:

Россию «придется победить» в третьей мировой войне. Об этом заявил командующий британской армией генерал Патрик Сандерс.

«Моя исключительная обязанность — сделать нашу армию настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно. Время пришло, и мы можем воспользоваться этой возможностью. Приготовьтесь сражаться и победить Россию в третьей мировой войне», — передает слова Сандерса газета Daily Mail.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не даст странам-агрессорам развязать третью мировую войну. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действия Америки на Украине могут привести к новой глобальной войне, сообщает телеканал 360.

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Россию «придется победить» в третьей мировой войне. Об этом заявил командующий британской армией генерал Патрик Сандерс. «Моя исключительная обязанность — сделать нашу армию настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно. Время пришло, и мы можем воспользоваться этой возможностью. Приготовьтесь сражаться и победить Россию в третьей мировой войне», — передает слова Сандерса газета Daily Mail. Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не даст странам-агрессорам развязать третью мировую войну. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действия Америки на Украине могут привести к новой глобальной войне, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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