Глава армии Британии призвал победить РФ в третьей мировой войне

Патрик Сандерс назвал своей обязанностью сделать армию Великобритании «смертоносной и эффективной» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Россию «придется победить» в третьей мировой войне. Об этом заявил командующий британской армией генерал Патрик Сандерс.

«Моя исключительная обязанность — сделать нашу армию настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно. Время пришло, и мы можем воспользоваться этой возможностью. Приготовьтесь сражаться и победить Россию в третьей мировой войне», — передает слова Сандерса газета Daily Mail.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не даст странам-агрессорам развязать третью мировую войну. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действия Америки на Украине могут привести к новой глобальной войне, сообщает телеканал 360.