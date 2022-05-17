Медведев: Россия не допустит начала третьей мировой войны

17 мая 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Россия готова дать сверхмощный ответ на агрессию, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не даст странам-агрессорам развязать третью мировую войну, однако готова дать сверхмощный ответ на нападение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что России приходится постоянно напоминать о готовности дать «немедленный и сверхмощный ответ» на нападение. «Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», — сказал политик. Также зампред Совбеза добавил, что в условиях санкций необходимо поддержать отечественную научную отрасль и наращивать импортозамещение. Кроме того, Россия всегда открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными странами, резюмировал Медведев. Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что существует риск ядерной катастрофы из-за войны стран НАТО и России. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил риск применения Россией ядерного оружия. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, риски ядерной войны весьма существенны. Однако в МИД РФ уточнили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что ядерный арсенал РФ представляет серьезные сложности для США, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия не даст странам-агрессорам развязать третью мировую войну, однако готова дать сверхмощный ответ на нападение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что России приходится постоянно напоминать о готовности дать «немедленный и сверхмощный ответ» на нападение. «Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», — сказал политик. Также зампред Совбеза добавил, что в условиях санкций необходимо поддержать отечественную научную отрасль и наращивать импортозамещение. Кроме того, Россия всегда открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными странами, резюмировал Медведев. Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что существует риск ядерной катастрофы из-за войны стран НАТО и России. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил риск применения Россией ядерного оружия. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, риски ядерной войны весьма существенны. Однако в МИД РФ уточнили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что ядерный арсенал РФ представляет серьезные сложности для США, передает RT.