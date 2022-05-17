Медведев: Россия не допустит начала третьей мировой войны

Россия не даст странам-агрессорам развязать третью мировую войну, однако готова дать сверхмощный ответ на нападение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
Он отметил, что России приходится постоянно напоминать о готовности дать «немедленный и сверхмощный ответ» на нападение. «Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», — сказал политик.
Также зампред Совбеза добавил, что в условиях санкций необходимо поддержать отечественную научную отрасль и наращивать импортозамещение. Кроме того, Россия всегда открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными странами, резюмировал Медведев.
Россия не даст странам-агрессорам развязать третью мировую войну, однако готова дать сверхмощный ответ на нападение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что России приходится постоянно напоминать о готовности дать «немедленный и сверхмощный ответ» на нападение. «Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», — сказал политик. Также зампред Совбеза добавил, что в условиях санкций необходимо поддержать отечественную научную отрасль и наращивать импортозамещение. Кроме того, Россия всегда открыта для научно-технического сотрудничества с дружественными странами, резюмировал Медведев. Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что существует риск ядерной катастрофы из-за войны стран НАТО и России. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский оценил риск применения Россией ядерного оружия. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, риски ядерной войны весьма существенны. Однако в МИД РФ уточнили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что ядерный арсенал РФ представляет серьезные сложности для США, передает RT.