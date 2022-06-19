Bloomberg: Запад испытывает дефицит популярных продуктов

19 июня 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Жители США столкнулись с дефицитом попкорна, пишет Bloomberg Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за серьезных проблем в глобальных цепочках поставок страны Запада начали испытывать дефицит наиболее популярных продуктов. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Нехватка попкорна в США стала источником беспокойства для кинозрителей, поскольку миллионы людей идут в кинотеатры на летний сезон блокбастеров. Мало того, что не хватает таких вещей, как крышки, стаканчики и бумажные пакеты, фермеры могут также отказаться от кукурузы, чтобы переключиться на более прибыльные культуры. Даже овощи труднее найти. Нехватка салата в Австралии побудила KFC добавить капусту в свои бургеры. В Великобритании McDonald’s пришлось ограничить помидоры одним ломтиком вместо двух. В Японии нехватка варьировалась от лука до салями, что означало, что закусочные должны были исключить определенные блюда из своих меню», — пишет Bloomberg. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к угрозе мирового голода привели многолетние экономические ошибки западных стран и антироссийские санкции. Глава государства подчеркнул, что Россия готова помочь в преодолении глобального продовольственного кризиса, сообщает телеканал 360. Путин отметил, что цены на продовольствие в мире будут продолжать расти из-за введенных странами Запада санкций. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Из-за серьезных проблем в глобальных цепочках поставок страны Запада начали испытывать дефицит наиболее популярных продуктов. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Нехватка попкорна в США стала источником беспокойства для кинозрителей, поскольку миллионы людей идут в кинотеатры на летний сезон блокбастеров. Мало того, что не хватает таких вещей, как крышки, стаканчики и бумажные пакеты, фермеры могут также отказаться от кукурузы, чтобы переключиться на более прибыльные культуры. Даже овощи труднее найти. Нехватка салата в Австралии побудила KFC добавить капусту в свои бургеры. В Великобритании McDonald’s пришлось ограничить помидоры одним ломтиком вместо двух. В Японии нехватка варьировалась от лука до салями, что означало, что закусочные должны были исключить определенные блюда из своих меню», — пишет Bloomberg. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к угрозе мирового голода привели многолетние экономические ошибки западных стран и антироссийские санкции. Глава государства подчеркнул, что Россия готова помочь в преодолении глобального продовольственного кризиса, сообщает телеканал 360. Путин отметил, что цены на продовольствие в мире будут продолжать расти из-за введенных странами Запада санкций.