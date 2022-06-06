Путин назвал причину мирового голода

06 июня 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Экономические ошибки Запада привели к разрушению логистических цепочек, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Многолетние экономические ошибки западных стран привели к продовольственному кризису. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, обращаясь со вступительным словом к участникам «Петербургского международного экономического форума». Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля. «Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз Форума — „Новый мир — новые возможности“», — сказал Путин. Ранее президент также заявлял, что мировые цены на продовольствие продолжат расти из-за введенных странами Запада санкций. В Кремле отметили, что из-за антироссийских санкций весь мир стоит на пороге голода. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия продолжает экспортировать продовольствие и старается покрыть дефицит в мире, пишет RT. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Многолетние экономические ошибки западных стран привели к продовольственному кризису. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, обращаясь со вступительным словом к участникам «Петербургского международного экономического форума». Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля. «Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз Форума — „Новый мир — новые возможности“», — сказал Путин. Ранее президент также заявлял, что мировые цены на продовольствие продолжат расти из-за введенных странами Запада санкций. В Кремле отметили, что из-за антироссийских санкций весь мир стоит на пороге голода. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия продолжает экспортировать продовольствие и старается покрыть дефицит в мире, пишет RT.