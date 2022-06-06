Путин назвал причину мирового голода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Экономические ошибки Запада привели к разрушению логистических цепочек, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Многолетние экономические ошибки западных стран привели к продовольственному кризису. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, обращаясь со вступительным словом к участникам «Петербургского международного экономического форума». Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз Форума — „Новый мир — новые возможности“», — сказал Путин.

Ранее президент также заявлял, что мировые цены на продовольствие продолжат расти из-за введенных странами Запада санкций. В Кремле отметили, что из-за антироссийских санкций весь мир стоит на пороге голода. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия продолжает экспортировать продовольствие и старается покрыть дефицит в мире, пишет RT.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

Многолетние экономические ошибки западных стран привели к продовольственному кризису. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, обращаясь со вступительным словом к участникам «Петербургского международного экономического форума». Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля. «Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз Форума — „Новый мир — новые возможности“», — сказал Путин. Ранее президент также заявлял, что мировые цены на продовольствие продолжат расти из-за введенных странами Запада санкций. В Кремле отметили, что из-за антироссийских санкций весь мир стоит на пороге голода. Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия продолжает экспортировать продовольствие и старается покрыть дефицит в мире, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...