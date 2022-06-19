Иммунолог Костинов предрек тяжелую волну гриппа осенью в России

20 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Специалисты готовят вакцину к приходу гриппа этой осенью Фото: Екатерина Сычкова Осенью 2022 года грипп сильнее действовать на здоровье россиян, так как у многих после COVID-19 остался подавленный иммунитет. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов. «Когда уходит одна инфекция на ее место приходит другая. Но учитывая то, что COVID-19 оставил очень большие следы в иммунной системе человека, то есть значительно повлиял на иммунный статус, то здесь можно предположить, что от вируса гриппа нельзя ждать ничего хорошего. Он будет еще больше подавлять иммунную систему», — сказал Михаил Костинов. Доктор медицинских наук отметил, что специалисты уже готовятся к приходу гриппа. «Сейчас не только Россия, но и все страны мира думают о том, как побыстрее создавать вакцины с учетом рекомендаций ВОЗ, чтобы в конце августа уже их можно было применять на практике. Вакцина будет разрабатываться под штамм, который возможен осенью», — заключил профессор. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU объяснил, что после перенесенного коронавируса человек будет тяжелее болеть гриппом или простудой, поскольку его органы могли не до конца восстановиться. Кандидат медицинских наук Павел Волчков добавил, что возможности организма к регенерации ограничены. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Осенью 2022 года грипп сильнее действовать на здоровье россиян, так как у многих после COVID-19 остался подавленный иммунитет. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов. «Когда уходит одна инфекция на ее место приходит другая. Но учитывая то, что COVID-19 оставил очень большие следы в иммунной системе человека, то есть значительно повлиял на иммунный статус, то здесь можно предположить, что от вируса гриппа нельзя ждать ничего хорошего. Он будет еще больше подавлять иммунную систему», — сказал Михаил Костинов. Доктор медицинских наук отметил, что специалисты уже готовятся к приходу гриппа. «Сейчас не только Россия, но и все страны мира думают о том, как побыстрее создавать вакцины с учетом рекомендаций ВОЗ, чтобы в конце августа уже их можно было применять на практике. Вакцина будет разрабатываться под штамм, который возможен осенью», — заключил профессор. Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев в беседе с URA.RU объяснил, что после перенесенного коронавируса человек будет тяжелее болеть гриппом или простудой, поскольку его органы могли не до конца восстановиться. Кандидат медицинских наук Павел Волчков добавил, что возможности организма к регенерации ограничены.