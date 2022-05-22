Вирусолог: человек тяжелее болеет гриппом после COVID

23 мая 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Человек мог не до конца восстановиться после COVID-19, поэтому простуда может протекать тяжелее Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После перенесенного коронавируса человек будет тяжелее болеть гриппом или простудой, поскольку его органы могли не до конца восстановиться. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Если есть поражение органов и тканей, то присоединение новой инфекции утяжеляет его течение. К сожалению, этот посыл, что полное выздоровление, закончились симптомы ковида, и человек уже совсем здоровый, но нет. Это будет отягчающее влияние. „Сверху“ затянулось, а внутри может нет», — сказал Николай Малышев. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU подчеркнул, что возможности организма к регенерации ограничены. «Любая инфекция, особенно тяжело протекающая, требует восстановления. У организма не бесконечные регенерационные ресурсы. Вы один раз под машину попали и отделались легкими переломами. Второй раз попали под машину, еще раз переломались. Но, наверное, надо реже попадать под машину. В случае инфекционных заболеваний, то вакцина позволяет минимизировать ущерб от встречи с враждебным вирусным агентом», — уточнил он. Ранее врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в разговоре с URA.RU рассказал, что у переболевших COVID-19 могут развиться серьезные нарушения иммунитета — иммунодефицит либо, наоборот, гиперергическая реакция, когда организм сверхактивно реагирует на все раздражители. Он отметил, что признаком сбоя иммунитета у переболевшего COVID-19 является периодически поднимающаяся до 37,5 температура, утомляемость, сонливость и слабость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После перенесенного коронавируса человек будет тяжелее болеть гриппом или простудой, поскольку его органы могли не до конца восстановиться. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, инфекционист Николай Малышев. «Если есть поражение органов и тканей, то присоединение новой инфекции утяжеляет его течение. К сожалению, этот посыл, что полное выздоровление, закончились симптомы ковида, и человек уже совсем здоровый, но нет. Это будет отягчающее влияние. „Сверху“ затянулось, а внутри может нет», — сказал Николай Малышев. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU подчеркнул, что возможности организма к регенерации ограничены. «Любая инфекция, особенно тяжело протекающая, требует восстановления. У организма не бесконечные регенерационные ресурсы. Вы один раз под машину попали и отделались легкими переломами. Второй раз попали под машину, еще раз переломались. Но, наверное, надо реже попадать под машину. В случае инфекционных заболеваний, то вакцина позволяет минимизировать ущерб от встречи с враждебным вирусным агентом», — уточнил он. Ранее врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в разговоре с URA.RU рассказал, что у переболевших COVID-19 могут развиться серьезные нарушения иммунитета — иммунодефицит либо, наоборот, гиперергическая реакция, когда организм сверхактивно реагирует на все раздражители. Он отметил, что признаком сбоя иммунитета у переболевшего COVID-19 является периодически поднимающаяся до 37,5 температура, утомляемость, сонливость и слабость.