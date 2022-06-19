Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия ликвидировала 50 генералов и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), боевики на заводе «Азот» готовы к переговорам. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 июня.
- В Минобороны РФ сообщили, что в результате удара по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ;
- Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник заявил, что зажатые на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские боевики подают сигналы о готовности начать переговоры;
- ВСУ нанесли удар по химическому заводу в Макеевке. Обстрел был произведен снарядами натовского калибра 155-мм, уточняет RT;
- На изюмском направлении был ликвидирован командир добровольческого батальона «Карпатская Сечь» Олег Куцин. В России на него было заведено несколько уголовных дел;
- Командиров националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) привезли в СИЗО «Лефортово».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны националистов.
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