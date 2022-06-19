Бурбулис в день смерти заявил о невозможности возрождения СССР

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис незадолго до смерти заявил о невозможности возрождения СССР. Об этом он сказал в ходе прошедшего в Азербайджане Глобального Бакинского форума, в котором он принял участие.
Во время форума сотрудники издания спросили Бурбулиса, как он относится «к попыткам современной России восстановить СССР», на что он ответил, это точно не произойдет. «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» — сказал он, передает Haqqin.az.
В этот же день стало известно, что экс-секретарь РСФСР умер на 77-м году жизни. Позже его племянница Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика. УрФУ в память о нем планирует создать именную аудиторию.
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Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис незадолго до смерти заявил о невозможности возрождения СССР. Об этом он сказал в ходе прошедшего в Азербайджане Глобального Бакинского форума, в котором он принял участие. Во время форума сотрудники издания спросили Бурбулиса, как он относится «к попыткам современной России восстановить СССР», на что он ответил, это точно не произойдет. «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» — сказал он, передает Haqqin.az. В этот же день стало известно, что экс-секретарь РСФСР умер на 77-м году жизни. Позже его племянница Юлия Бурбулис подтвердила информацию о смерти политика. УрФУ в память о нем планирует создать именную аудиторию.