СМИ: умер соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

19 июня 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Геннадию Бурбулису было 76 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Баку на 77-м году жизни скончался соратник первого президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме. «19 июня днем в Баку скончался бывший госсекретарь и первый вице-премьер правительства Российской Федерации Геннадий Бурбулис. В Баку Бурбулис прибыл для участия в международном форуме. Официальное сообщение о причине смерти пока не сделано», — сообщает азербайджанское СМИ Turan. В начале 90-х годов Геннадий Бурбулис входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Звонок URA.RU по номеру, принадлежащему Бурбулису, остался без ответа. Бурбулис стал третьим участником Беловежского соглашения (договор о распаде СССР), который скончался за последние полтора месяца. Ранее скончались экс-глава Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Баку на 77-м году жизни скончался соратник первого президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме. «19 июня днем в Баку скончался бывший госсекретарь и первый вице-премьер правительства Российской Федерации Геннадий Бурбулис. В Баку Бурбулис прибыл для участия в международном форуме. Официальное сообщение о причине смерти пока не сделано», — сообщает азербайджанское СМИ Turan. В начале 90-х годов Геннадий Бурбулис входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина. В качестве государственного секретаря РСФСР, первого вице-премьера правительства РСФСР, государственного секретаря при президенте Российской Федерации с 1991—1992 годы принимал участие в подготовке и принятии важнейших политических решений того периода. Звонок URA.RU по номеру, принадлежащему Бурбулису, остался без ответа. Бурбулис стал третьим участником Беловежского соглашения (договор о распаде СССР), который скончался за последние полтора месяца. Ранее скончались экс-глава Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук.