ТАСС: УрФУ планирует создать аудиторию в память о Бурбулисе

19 июня 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

УрФУ планирует увековечить память о Геннадии Бурбулисе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина планирует увековечить память об экс-госсекретаре РСФСР Геннадии Бурбулисе созданием именной аудитории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора УрФУ Виктора Кокшарова. «Коллектив университета приносит искренние соболезнования близким Геннадия Эдуардовича. Геннадий Эдуардович всегда был другом университета, принимал участие в праздничных и научных мероприятиях. Вуз рассмотрит возможности увековечения памяти известного выпускника, такие как проведение памятных чтений или создание именной аудитории», — рассказал Кокшаров. Геннадий Бурбулис в 1974-м году окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького (в 2011 году вошел в состав УрФУ) по специальности «диалектический материализм». А с 1975 по 1978 годы учился в аспирантуре Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку на 77-м году жизни. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина планирует увековечить память об экс-госсекретаре РСФСР Геннадии Бурбулисе созданием именной аудитории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора УрФУ Виктора Кокшарова. «Коллектив университета приносит искренние соболезнования близким Геннадия Эдуардовича. Геннадий Эдуардович всегда был другом университета, принимал участие в праздничных и научных мероприятиях. Вуз рассмотрит возможности увековечения памяти известного выпускника, такие как проведение памятных чтений или создание именной аудитории», — рассказал Кокшаров. Геннадий Бурбулис в 1974-м году окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького (в 2011 году вошел в состав УрФУ) по специальности «диалектический материализм». А с 1975 по 1978 годы учился в аспирантуре Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. О смерти Бурбулиса стали сообщать азербайджанские СМИ днем 19 июня. Он умер в Баку на 77-м году жизни. Геннадий Бурбулис в 1992 году занимал пост государственного секретаря при первом президенте России Борисе Ельцине. В 2000—2001 годах был вице-губернатором Новгородской области, также являлся членом Совета федерации от региона. Позднее был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию.