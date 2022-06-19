В Евросоюзе раскритиковали методы борьбы Запада с Россией

20 июня 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

В ЕС признали методы борьбы Запада с Россией незаконными Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны нарушают верховенство закона из-за ведения экономической войны против России. Такое мнение высказала экс-министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. «Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка», — заявила она на конференции Wealth and Succession Planning, ее слова приводит газета CyprusMail. По ее мнению, в шестом пакете санкций против РФ европейские политики призывают бизнесменов и чиновников забыть о прошлых соглашениях с Россией. Она подчеркнула, что намерение передать Киеву замороженные российские активы грубо нарушает Устав ООН. Йолитис уверена, что из этого вытекут «последствия для международного порядка». Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России и ведет работу над седьмым, ограничения в котором коснутся российского газа. Однако государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Западные страны нарушают верховенство закона из-за ведения экономической войны против России. Такое мнение высказала экс-министр юстиции Кипра Эмили Йолитис. «Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан. Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка», — заявила она на конференции Wealth and Succession Planning, ее слова приводит газета CyprusMail. По ее мнению, в шестом пакете санкций против РФ европейские политики призывают бизнесменов и чиновников забыть о прошлых соглашениях с Россией. Она подчеркнула, что намерение передать Киеву замороженные российские активы грубо нарушает Устав ООН. Йолитис уверена, что из этого вытекут «последствия для международного порядка». Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий частичный запрет нефти из России и ведет работу над седьмым, ограничения в котором коснутся российского газа. Однако государства, вводившие ограничения, сами страдают от своих решений.