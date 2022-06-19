Тюменцы стали богаче по сравнению с прошлым годом

20 июня 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

В Тюменской области выросли доходы населения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область заняла 25 место в рейтинге по доходам населения в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. В прошлом году регион занимал 27 позицию. «Тюменская область — 25 место. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 1,54. Доля населения в регионе, проживающая за чертой бедности за 2021 год — 13,4%», — говорится в исследовании РИА «Новости». В предыдущем году доля проживающих за чертой бедности в Тюменской области составляла 14%. Ранее URA.RU писало, что первую строчку рейтинга по доходам населения второй год подряд занимает ЯНАО. Жители ХМАО же по сравнению с предыдущим годом стали беднее. Регион опустился в рейтинге на одну позицию. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменская область заняла 25 место в рейтинге по доходам населения в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. В прошлом году регион занимал 27 позицию. «Тюменская область — 25 место. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 1,54. Доля населения в регионе, проживающая за чертой бедности за 2021 год — 13,4%», — говорится в исследовании РИА «Новости». В предыдущем году доля проживающих за чертой бедности в Тюменской области составляла 14%. Ранее URA.RU писало, что первую строчку рейтинга по доходам населения второй год подряд занимает ЯНАО. Жители ХМАО же по сравнению с предыдущим годом стали беднее. Регион опустился в рейтинге на одну позицию.