19 июня 2022
18 июня 2022
17 июня 2022

Тюменцы стали богаче по сравнению с прошлым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области выросли доходы населения Фото:

Тюменская область заняла 25 место в рейтинге по доходам населения в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. В прошлом году регион занимал 27 позицию.

«Тюменская область — 25 место. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 1,54. Доля населения в регионе, проживающая за чертой бедности за 2021 год — 13,4%», — говорится в исследовании РИА «Новости». В предыдущем году доля проживающих за чертой бедности в Тюменской области составляла 14%.

Ранее URA.RU писало, что первую строчку рейтинга по доходам населения второй год подряд занимает ЯНАО. Жители ХМАО же по сравнению с предыдущим годом стали беднее. Регион опустился в рейтинге на одну позицию.

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Тюменская область заняла 25 место в рейтинге по доходам населения в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. В прошлом году регион занимал 27 позицию. «Тюменская область — 25 место. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 1,54. Доля населения в регионе, проживающая за чертой бедности за 2021 год — 13,4%», — говорится в исследовании РИА «Новости». В предыдущем году доля проживающих за чертой бедности в Тюменской области составляла 14%. Ранее URA.RU писало, что первую строчку рейтинга по доходам населения второй год подряд занимает ЯНАО. Жители ХМАО же по сравнению с предыдущим годом стали беднее. Регион опустился в рейтинге на одну позицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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