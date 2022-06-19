ЯНАО стал самым богатым регионом России

20 июня 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

ЯНАО всего 4,7% граждан живут за чертой бедности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым богатым регионом России. Информацию опубликовали СМИ со ссылкой на данные Росстата. «Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2021 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва», — уточнили РИА Новости. Ямал занял первое место сразу по двум показателям. По отношению медианных доходов к стоимости фиксированного списка товаров и услуг- 3.12. Однако, что это за список, не уточняется. Кроме того, ЯНАО занял первое место по количеству населения за чертой бедности. В округе всего 4,7% граждан живут за этой чертой. Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) попал в топ регионов по доходам в бюджет за январь—май 2022 года. Поступления в бюджет по сравнению с прошлым годом увеличились на 65% с 91 млрд до 151 млрд рублей. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Ямало-Ненецкий автономный округ стал самым богатым регионом России. Информацию опубликовали СМИ со ссылкой на данные Росстата. «Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2021 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва», — уточнили РИА Новости. Ямал занял первое место сразу по двум показателям. По отношению медианных доходов к стоимости фиксированного списка товаров и услуг- 3.12. Однако, что это за список, не уточняется. Кроме того, ЯНАО занял первое место по количеству населения за чертой бедности. В округе всего 4,7% граждан живут за этой чертой. Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) попал в топ регионов по доходам в бюджет за январь—май 2022 года. Поступления в бюджет по сравнению с прошлым годом увеличились на 65% с 91 млрд до 151 млрд рублей.