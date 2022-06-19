Жители ХМАО стали беднее по сравнению с прошлым годом

20 июня 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

ХМАО опустился на одну строчку в федеральном рейтинге финансового благополучия регионов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял восьмое место в рейтинге материального благополучия среди регионов России. Информацию опубликовали СМИ со ссылкой на данные Росстата. «ХМАО занял восьмую строчку с показателем отношению медианных доходов к стоимости фиксированного списка товаров и услуг- 2,09. Кроме того, Югра заняла 11 строчку рейтинга по доле населения, живущего за чертой бедности- 8,2%», — уточнили РИА Новости. ХМАО опустился на одну строчку в рейтинге, по сравнению с прошлым годом. Не смотря на незначительное падение количества людей, живущих за чертой бедности (с 8,4% до 8,2%), отношение медианных доходов к стоимости фиксированного списка так же незначительно упало (с 2,11 до 2,09). ЯНАО занимает в этом рейтинге первую строчку второй год подряд. Более того, Ямал лидирует еще и по показателю: доле населения, живущего за чертой бедности. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял восьмое место в рейтинге материального благополучия среди регионов России. Информацию опубликовали СМИ со ссылкой на данные Росстата. «ХМАО занял восьмую строчку с показателем отношению медианных доходов к стоимости фиксированного списка товаров и услуг- 2,09. Кроме того, Югра заняла 11 строчку рейтинга по доле населения, живущего за чертой бедности- 8,2%», — уточнили РИА Новости. ХМАО опустился на одну строчку в рейтинге, по сравнению с прошлым годом. Не смотря на незначительное падение количества людей, живущих за чертой бедности (с 8,4% до 8,2%), отношение медианных доходов к стоимости фиксированного списка так же незначительно упало (с 2,11 до 2,09). ЯНАО занимает в этом рейтинге первую строчку второй год подряд. Более того, Ямал лидирует еще и по показателю: доле населения, живущего за чертой бедности.