19 июня 2022
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17 июня 2022

Жители ХМАО стали беднее по сравнению с прошлым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО опустился на одну строчку в федеральном рейтинге финансового благополучия регионов Фото:

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял восьмое место в рейтинге материального благополучия среди регионов России. Информацию опубликовали СМИ со ссылкой на данные Росстата.

«ХМАО занял восьмую строчку с показателем отношению медианных доходов к стоимости фиксированного списка товаров и услуг- 2,09. Кроме того, Югра заняла 11 строчку рейтинга по доле населения, живущего за чертой бедности- 8,2%», — уточнили РИА Новости.

ХМАО опустился на одну строчку в рейтинге, по сравнению с прошлым годом. Не смотря на незначительное падение количества людей, живущих за чертой бедности (с 8,4% до 8,2%), отношение медианных доходов к стоимости фиксированного списка так же незначительно упало (с 2,11 до 2,09).

ЯНАО занимает в этом рейтинге первую строчку второй год подряд. Более того, Ямал лидирует еще и по показателю: доле населения, живущего за чертой бедности.

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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) занял восьмое место в рейтинге материального благополучия среди регионов России. Информацию опубликовали СМИ со ссылкой на данные Росстата. «ХМАО занял восьмую строчку с показателем отношению медианных доходов к стоимости фиксированного списка товаров и услуг- 2,09. Кроме того, Югра заняла 11 строчку рейтинга по доле населения, живущего за чертой бедности- 8,2%», — уточнили РИА Новости. ХМАО опустился на одну строчку в рейтинге, по сравнению с прошлым годом. Не смотря на незначительное падение количества людей, живущих за чертой бедности (с 8,4% до 8,2%), отношение медианных доходов к стоимости фиксированного списка так же незначительно упало (с 2,11 до 2,09). ЯНАО занимает в этом рейтинге первую строчку второй год подряд. Более того, Ямал лидирует еще и по показателю: доле населения, живущего за чертой бедности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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