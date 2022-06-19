ФССП ужесточила правила взыскания долгов с россиян

20 июня 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Постановление будет выноситься автоматически на основании информации о неуплате должником штрафа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в РФ, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме, без участия судебного пристава. С 20 июня вступают в силу поправки, касающиеся деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Прежде всего, закон позволит ведомству автоматически открывать исполнительное производство в отношении должников. В автоматическом режиме могут быть сняты и ограничения с гражданина, вовремя оплатившего задолженность. Это даст возможность избежать, например, неприятных ситуаций в аэропорту, когда должник случайно узнает о запрете выезда, передает « Коммерсант ». Согласно источнику, с 20 июня вводится лишь возможность применения такого механизма. Полноценно закон №417 вступит в силу немного позже из-за затянувшихся переговоров о порядке информационного взаимодействия между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП. Ранее в Госдуме рассказали, что для того, чтобы законно списать кредиты и долги, нужно объявить себя банкротом. В таком случае гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему. Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в РФ, а также взыскание долгов теперь будет проходить в автоматическом режиме, без участия судебного пристава. С 20 июня вступают в силу поправки, касающиеся деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Прежде всего, закон позволит ведомству автоматически открывать исполнительное производство в отношении должников. В автоматическом режиме могут быть сняты и ограничения с гражданина, вовремя оплатившего задолженность. Это даст возможность избежать, например, неприятных ситуаций в аэропорту, когда должник случайно узнает о запрете выезда, передает «Коммерсант». Согласно источнику, с 20 июня вводится лишь возможность применения такого механизма. Полноценно закон №417 вступит в силу немного позже из-за затянувшихся переговоров о порядке информационного взаимодействия между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП. Ранее в Госдуме рассказали, что для того, чтобы законно списать кредиты и долги, нужно объявить себя банкротом. В таком случае гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему. Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет.